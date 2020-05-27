Завершение карантина в детсадах: какая реальность ждет родителей и детей

Аналитика

26.05.2020 22:53

Укринформ

Руководители детсадов говорят, что готовы к открытию и ждут воспитанников с 1 июня. Но иногда эта готовность обеспечивается за счет родителей

С постепенным ослаблением карантина правительство пошло навстречу работающим родителям малышей и разрешило с 25 мая постепенно открывать детские сады. Но, конечно, в тех регионах, где эпидситуация спокойная. К организации работы детсадов теперь немало новых карантинных требований, как и к родителям, которые собираются привести своих детей в садики. Что теперь изменится, готовы ли учреждения дошкольного образования к работе в новых условиях и чем недовольны родители – далее в материале Укринформа.

Без мягких игрушек и ковров, но с полной дезинфекцией

Требования к организации работы детсадов на период карантина представили главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и Министерство образовании и науки Украины, их можно найти на сайте МОН. В соответствии с ними, в детсады не будут пускать детей и работников с температурой выше 37,2°С – при входе в учреждение дошкольного образования работники и дети должны проходить температурный скрининг. Также детям будут измерять температуру в течение дня – минимум раз в 4 часа. Детей, у которых температура тела выше 37,2°С и тех, у кого есть симптомы острого респираторного заболевания, должны изолировать и сообщить об этом медработнику и родителям. При этом родителям в помещение садика – нельзя, ребенка передадут из рук в руки.

Но у предусмотрительных родителей возникает логичный вопрос о температурной норме в 37.2. Ведь даже у вполне здоровых детей от повышенной активности может несколько подняться температура. Педиатр медицинского центра “Добробут” Татьяна Рыбакова в комментарии Укринформу объясняет, что норма зависит от возраста ребенка. “У детей до трех лет гипертермией принято считать температуру 37,5 и выше. Электронные градусники даже не идентифицируют температуру 37,2 как повышенную. Будет хорошо, если мама померяет температуру тела ребенка утром и вечером, когда он в спокойном состоянии. Если же ребенок будет встревожен и будет плакать, потому что, например, уже забыл, что такое посещение садика, то вполне нормально, что у него температура может подняться”, – говорит Татьяна Рыбакова.

Она добавляет: если температура будет сигнализировать о заболевании, то в большинстве случаев общее состояние ребенка это определенным образом покажет – он будет вялым, не активным, без аппетита. “Как врач, я обращаю внимание родителей на состояние ребенка, а не только температуру. Один ребенок с температурой 38 продолжает быть активным, а другая при37 может плохо себя чувствовать. Но отмечу, что для контроля за заболеваемостью в садиках очень важен температурный скрининг не столько даже детей, сколько взрослых, а также наличие медсестры”, – отмечает врач.

На входе в детский сад должно быть оборудовано место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком. Учреждения дошкольного образования должны обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей по меньшей мере раз в 2 часа, делать влажную уборку 2 раза в день, а также проветривать помещение в течение дня. Кстати, носить маски должны воспитатели и работники садиков, но не дети.

При этом в период карантина в детских садах будет запрещено:

использовать многоразовые полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом;

находиться в помещении в уличной обуви;

проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы;

проводить родительские собрания, кроме дистанционных.

На время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предпочитать игры на свежем воздухе, создать максимальную дистанцию в группе и во время питания, ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря и разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп. Что ж, на первый взгляд, все требования и рекомендации прописаны достаточно четко и понятно, но что на практике? Учитывая, что контингент – это маленькие непоседливые дети.

Детсады требования Минздрава выполнили и ждут воспитанников

Чтобы узнать ситуацию изнутри, Укринформ пообщался с руководителями и персоналом нескольких столичных детсадов. По словам руководителей учреждений, пока идут последние приготовления, а питомцев там смогут принимать уже с 1 июня, что символично совпало с Днем защиты детей. Каких-то чрезмерных волнений со стороны родителей преимущественно не встречается – наоборот, большинство ждут открытия детсадов, поскольку постепенно планируют возвращаться на работу.

Основательница частного мини-детсада Kangaroo Nursery School (рассчитан на 20 детей), что по ул. Мстислава Скрипника, 40, Алена Егорова:

“Планируем открыть детсад с 1 июня. Закупили все средства индивидуальной защиты, антибактериальные коврики, дезинфекторы. Самый большой «квест» был при покупке бесконтактных термометров. Садики обязали на каждый вход поставить человека с бесконтактным термометром. Такие термометры стоят от 1200-1300 гривень, но сейчас в такой ценовой категории их просто нет. А те, что есть в наличии, стоят около 2 тысяч гривень за штуку. Литр дезинфектора стоит 300 гривень, дезинфекционный коврик для уличной обуви – около 400 гривень. Всего на соблюдение всех требований в садике для 20 деток мы потратили около 5 тысяч гривень.

С остальным проблем не было – у нас уже давно нет ни ковров, ни мягких игрушек. Игрушки у нас в основном из пластика и дерева, которые не сложно дезинфицировать. Инструктаж с сотрудниками мы провели заранее, пользуемся рекомендациями, которые размещены на сайте МОЗ и МОН и Центра общественного здоровья. Родители оптимистично настроены, а таких, кто не собирается возвращать ребенка в садик с 1 июня, почти нет. Все ждут открытия”.

Директор детсада №102 на Лесном проспекте, 6Б, Оксана Шурхал:

“Согласно регламенту, который нам предоставили, нам всего хватает. В течение недели будем готовить групповые помещения, отдельные входы-выходы для детей, чтобы дети не встречались. Все мероприятия будем восстанавливать в рамках карантина, родители заполняют опросные листы по поводу того, болели ли их дети, находились ли в контакте. Все нормально и спокойно, управление образования обеспечило нас дезинфицирующими средствами, масками. Мы разработали правила, которые разослали родителям, а во время карантина воспитатели дистанционно общались с детками. Детям будем на входе мерить температуру, родители не будут заходить внутрь. Стараемся все продумать до мелочей».

Руководительница детсада №156 Галина Москалюк была немногословна, сказав только, что заведение сейчас готовится к приему детей по новым правилам. “Родители взвешивают все за и против, пока получили ответ, что 150 детей из 290, которые у нас воспитываются, придут в детсад”.

В детсаду №30 по проспекту Героев Сталинграда, 4Б, рассказали, что проблем с подготовкой к новым правилам приема деток тоже нет. “Все работают, заведение обеспечено всем необходимым и ждет воспитанников. Как будем полностью готовы, то сразу известим родителей. Волнения ни со стороны работников, ни со стороны родителей нет – все готовы работать и принимать детей”, – рассказала сотрудница детсада, которая почему-то отказалась называться.

«Шарады» для родителей: анкеты, бумажные полотенца, маски и справки с работы

Ознакомившись с комментариями родителей малышей в группе на Facebook “Родители SOS” по открытию детсадов, можно сделать несколько выводов. Во-первых, в столице ситуация с подготовкой детских садов к открытию, похоже, лучше. Подготовка идет без просьб сдавать средства на дополнительные карантинные расходы – маски, антисептики, бумажные полотенца и т.п. В отличие от регионов, где порой такое обеспечение требуют именно от родителей.

Татьяна Шумская из пгт Кривое озеро (Николаевская область) пишет: “Сегодня позвонили и сказали по 100 грн сдать для закупки дезинфекторов и бумажных полотенец”.

Анна Геллер из Херсона получила такое сообщение со списком необходимого:

Полина Нагорная из Полтавы рассказывает: “Сообщили, что необходимо обеспечить ребенка бумажным полотенцем – одно на день, пока работают сводные группы, но когда наш садик откроется неизвестно, потому что даже продукты не закупили. Также просят родителей присоединиться к закупке антисептических ковриков”.

Но ведь подобные поборы с родителей, противоречат постановлению Минздрава и главного санитарного врача Украины от 21 мая. В документе в пункте 8 четко сказано, что обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами должны само заведение или их учредители. То же касается и наличия жидкого мыла и бумажных полотенец в санузлах. То есть такое обеспечение должно происходить за счет громады или владельцев садов, а не из родительского кошелька.

Также родители малышей рассказали, что из садиков присылают анкеты для заполнения о том, нет ли у ребенка симптомов коронавируса, делали ли ребенку тест на коронавирус, был ли он в контакте с больным коронавирусом и тому подобное.

Кроме того, в некоторых садиках родители даже подписывают информированное согласие, что в связи с инфекцией Covid-19 они берут всю ответственность за здоровье своего ребенка на себя. Поэтому родители сетуют на то, что детские садики ткаим образом легко избегут ответственности, даже если заболеет ребенок из-за каких-либо нарушений со стороны персонала.

Из детсадов присылают анкеты для заполнения

Но и это еще не все. Кое-где требуют справки родителей с работы о том, что оба работают, или же справку формы 095/о (выдается детям, которые посещают общеобразовательное или дошкольное учебное заведение, указываются сведения о наличии или отсутствии контакта с инфекционными больными в течение трех недель.– Авт.) И если заполнения анкеты можно считать заботой о здоровье ребенка и коллектива, то другие бюрократические требования наоборот кажутся абсурдными.

В целом же в обсуждениях родителей не заметны волнение и тем более паника из-за посещения детсадов во время инфекции коронавируса. Большинство приняли новую реальность и обсуждают проблемы, с ней связанные, – что спиртовой дезинфектор может повредить чувствительную кожу ребенка, возмущаются ценой термометров и делятся последней информацией.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru