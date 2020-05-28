Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-владельца VAB Банка
Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-владельца VAB Банка
28.05.2020 22:31
Укринформ
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка.
Об этом сообщает Апелляционная палата ВАКС.
Была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.
"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября 2019 г. НАБУ объявило подозрение Бахматюку по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.
По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в общей сложности должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга составляет 11 млрд грн — в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков — "Финансовая инициатива" и VAB банка, владельцем которых был Бахматюк, 10,6 млрд грн — Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн — трем государственным банкам.
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7 февраля в НАБУ сообщили, что у них есть решение суда о задержании экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка. Он сейчас находится за пределами Украины.
По материалам: ukrinform.ru