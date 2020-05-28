Дело Шеремета: суд по изменению меры пресечения Кузьменко перенесли на 29 мая

28.05.2020 10:04

Укринформ

Печерский районный суд города Киева снова перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко — на 29 мая.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил защитник Кузьменко Тарас Беспалый.

«Заседание не состоялось в связи с неявкой прокурора. Перенесли на завтра, на 29 мая, на 13:45 ", — сказал Беспалый.

Как сообщалось, 22 мая Печерский суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемой Юлии Кузьменко из-за неявки прокурора.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

В частности, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугар, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета — с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривень.

Впоследствии адвокат Дугар Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога за Дугар.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru