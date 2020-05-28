ГБР снова в музее Гончара: следователь принес постановление о аресте картин семьи Порошенко

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28.05.2020 21:43

Укринформ

Следователи Государственного бюро расследований 28 мая снова приходили в Музей Ивана Гончара.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Сегодня, 28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцией … Копию этой расписки следователь не предоставил », — говорится в заметке.

По словам музейщиков, следователь не отвечал на их вопросы, рекомендовав направить их в письменном виде в ГБР.

Между тем, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой 28 мая показал семейную коллекцию картин, которая выставлена ​​в Музее Гончара, известным искусствоведам и деятелям культуры. В частности, с экспозицией ознакомились директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, ученый-философ Евгений Быстрицкий, писатель Сашко Лирник, народный артист Украины кобзарь Тарас Компаниченко, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

«Это не открытие выставки, оно будет позже, когда правительством будут сняты карантинные ограничения … Это очень важные работы художников, большинство из которых имеет непосредственное отношение к Украине … Все эти картины десятки или, может, сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину, и все они являются предметом для широкого показа », — заявил Порошенко, поблагодарив жену за идею этой экспозиции.

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Как сообщал Укринформ, 26 мая в Музее Ивана Гончара была презентована выставка картин из частной коллекции пятого президента Петра Порошенко.

ГБР вызвала его на допрос в этот день в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно обстоятельств по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, а именно сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Однако Порошенко во время, когда должен был начаться допрос, представлял экспозицию.

Впоследствии в музей прибыли представители ГБР. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь. При этом они не предъявляли никаких документов. Уходя из музея, представители ГБР изъяли представленные на выставке оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты налогов.

В самом ГБР заявили, что их работники приехали в Музей Гончара вручить повестку Петру Порошенко на очередные допросы и провести следственные действия.

При этом в ГБР утверждают, что "администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий", поэтому было задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

По материалам: ukrinform.ru