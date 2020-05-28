«Грандиозная афера»: украинцам рассказали, чего ждать от пенсионной реформы в будущем

Кабмин анонсировал начало второго этапа пенсионной реформы с 2021 года, а именно, переход к накопительной форме пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По мнению экспертов, такая система может сильно ударить по карманам украинцев и сообщили шокирующие подробности.

По мнению экономиста Игоря Гарбарука, в том состоянии, в котором находится сегодня Украина, от такой реформы будет только вред. Для внедрения такой системы должна быть сильная экономика, при которой люди могли бы стабильно получать зарплату и отчислять из нее какой-то процент на накопительный счет.

«Но сегодня от 60 до 80% населения Украины находятся за чертой бедности или живут целыми семьями на одну зарплату и им откладывать нечего», — подчеркнул он.

Коллега Гарбарука Юрий Гаврилечко в свою очередь отмечает, что в стране пенсионная система и так работает неправильно, а с переходом на накопительную, может обернуться дополнительными налогами для граждан Украины.

Его поддерживает журналист Вячеслав Чечило. По его словам, накопительная форма пенсионного обеспечения ничего хорошего для пенсионеров не принесет.

«Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей… Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», — написал Чечило на своей странице в Facebook.

Чем обернется это новшество для простых украинцев, покажет будущее.

Ранее сообщалось о новых требованиях ПФУ по выходу на пенсию по возрасту.