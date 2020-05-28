Холодницкий говорит, что претензии генпрокурора стали для него "нежданчиком"

28.05.2020 20:27

Укринформ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что во время встречи 19 мая генпрокурор Ирина Венедиктова не выразила претензий к его работе.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Абсолютно никаких претензий не было. В понедельник я давал интервью другому изданию, в котором наши отношения назвал рабочими. Личных конфликтов у нас нет", — сказал Холодницкий.

По его словам, 19 мая он обсуждал с Венедиктовой "вопрос работы по подследственности определенных уголовных производств, карантинных ограничений".

Холодницкий признался, что видеообращение Венедиктовой с критикой в ​​адрес САП стало для него неожиданностью.

"Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся «нежданчиком». Вспоминаю слова Рябошапки (бывшего генпрокурора — ред.), для которого также было неожиданностью обвинение Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак (экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак — ред.), который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", — заявил руководитель САП.

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Как сообщалось, 26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездеятельности САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем выполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, а также опровергли заявления генпрокурора относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

27 мая Венедиктова в ответ призвала прокуроров САП привести примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах.

При этом в САП заявили, что политические элиты запустили процессы переподчинения их деятельности определенным целям.

По материалам: ukrinform.ru