Кулеба — о суррогатном материнстве: Это зарабатывание денег на торговле детьми

28.05.2020 18:49

Укринформ

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба считает, что при суррогатном материнстве женщина является инкубатором, который не имеет права на собственное тело.

Такое мнение он обнародовал на своей странице в Facebook.

«Интересовался ли кто-то, как чувствуют себя (уже имеющиеся — ред.) дети суррогатной матери? Как мамина беременность, которая потом исчезает, влияет на них? Женщина – это по сути инкубатор, который не имеет права на собственное тело», — написал Кулеба.

По его словам, в течение последних лет тема суррогатного материнства в Украине попадает в громкие международные скандалы. Отказ от детей с инвалидностью или их обмен на «качественного ребенка», продажа детей иностранцам, «массовое» скопление младенцев в отеле вследствие карантина – все это результат неконтролируемого бизнеса, из-за которого страдают дети.

«Коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который по сути покупает дорогой товар – ребенка. После моего обращения о запрете коммерческого суррогатного материнства я получил кучу сообщений относительно того, что суррогатное материнство – это возможность, это технологии, которые дают людям шанс», — отметил уполномоченный Президента по правам ребенка.

Кулеба считает, что за рекламой суррогатного материнства о счастливых семьях на самом деле скрываются тяжелые случаи. Например, когда семьи – фиктивные, когда «супругами» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. «Она (реклама суррогатного материнства – ред.) не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за рубеж. Об отношении к самой женщине – ведь по сути это эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок», — написал он.

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Кулеба привел примеры пунктов договоров, который подписывает суррогатная мать перед оказанием «услуги». В частности, она обязана отчитываться за каждый свой шаг, не имеет права на ребенка, которого родила. Формат «передачи» ребенка превращает ребенка в объект договора, в товар, за который платят. А если «товар» не подходит – договор предусматривает возможность его лишиться, отметил Кулеба.

«Это не возможность для бездетных пар. Это зарабатывание денег на торговле детьми. А как чувствует себя такая мама? Женщина, которая 9 месяцев вынашивает ребенка, которая лишена права на него, на информацию относительно того, где он и что с ним», — возмутился чиновник.

Он отметил, что некоторые считают, что суррогатная мама делает доброе дело, когда соглашается помочь другим, но Кулеба сомневается, что на это может согласиться женщина, которую обстоятельства заставили сделать «доброе дело».

Как сообщалось, в столичном отеле «Венеция», который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к правоохранителям с требованием немедленного реагирования на ситуацию.

Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под гостиницу для младенцев, и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухожены. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГМС был наработан действенный механизм решения этой проблемы передачи малышей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

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В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения во время суррогатного материнства.

Министерство социальной политики отметило необходимость разработки национальной политики относительно суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru