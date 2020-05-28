Минздрав разрабатывает стратегию лечения редких заболеваний

28.05.2020 10:51

Укринформ

Министерство здравоохранения начало разрабатывать национальную стратегию по оказанию медицинской помощи людям с Орфанные заболеваниями.

Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Еще в 2014 году должна была быть принята национальная стратегия по оказанию медицинской помощи людям с орфанными заболеваеиями. Эта стратегия не была ни подготовлена, ни принята. Мы начали разработку этой стратегии. Мы определили основные критерии, которые должны быть в ней", — рассказал Степанов .

В частности, по его словам, Минздрав предлагает создать реестр граждан с редкими заболеваниями, обеспечить доступ к профилактике и диагностике, лечению и реабилитации пациентов с орфанными заболеваниями, а также разработать нормативно-правовые акты с целью адаптации законодательства к потребностям оказания помощи больным.

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"Это клинические протоколы лечения, это клинические руководства. Это все то, что должно быть в обязательном порядке в любой цивилизованной стране", — подчеркнул Степанов.

Он отметил. что до конца июня эта стратегия будет представлена ​​на заседании правительства.

По материалам: ukrinform.ru