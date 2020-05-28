МКИП обещает в ближайшее время решить проблему с финансированием "Довженко-Центра"

Заявление

28.05.2020 19:02

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) в ближайшее время направит в Минфин доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", что позволит решить проблему с финансированием "Довженко-Центра".

Об этом говорится в заявлении МКИП.

"Министерство культуры и информационной политики Украины настойчиво работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко. В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированными правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансовое состояние ухудшились", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас МКИП активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения.

"В ближайшее время в Минфин будет отправлен доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", — подчеркнули в МКИП.

Там также призвали всех участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы как можно быстрее возобновить государственное финансирование важного культурного института и в первую очередь погасить задолженность по заработной плате перед его работниками.

Как сообщал Укринформ, ранее 28 мая Национальный центр Александра Довженко в своем заявлении сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности. В обнародованном документе отмечалось, что с начала 2020 года Центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии", что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики (МКИП) проекта паспорта программы.

В заявлении подчеркивалось, что с конца мая Центр не способен больше платить обязательные налоги и существующие обязательства по договорам, а также возобновление бюджетного финансирования в связи с неутверждением паспорта бюджетной программы в ближайшее время не прогнозируется. Претензии кредиторов, подтвержденные через суд, будут удовлетворяться в порядке ареста имущества Центра.

Позже генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко сообщил, что написал заявление об отставке. Он отметил, что заявление о наступлении состояния неплатежеспособности Центра считает следствием безответственной позиции министерства в части обеспечения финансирования учреждения.

Кроме того, Козленко сообщил, что в Национальном центре Александра Довженко сотрудники Нацполиции провели обыск. По его словам, он связан не с сегодняшним заявлением Центра о наступлении состояния неплатежеспособности, а с расследованием уголовного дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщила Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, обыск в "Довженко-Центре" проводили в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.

Фото: Wikimapia

По материалам: ukrinform.ru