На Банковой требовали защитить молодежь от манипуляций табачной индустрии

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28.05.2020 18:26

Укринформ

У Офиса Президента Украины ОО «Жизнь» провела брифинг, посвященный Всемирному дню без табака, главной темой которого в этом году стала защита юношества от манипуляций табачной индустрии и предотвращения их приобщению к употреблению табака и никотина.

Брифинг к Всемирному дню без табака транслировался на Youtube-канале Укринформа.

«ВОЗ призывает все страны усилить контроль над табаком путем лучшего регулирования, которое обеспечивает полное выполнение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Мы приветствуем диалог, который проходит в Украине по согласованию национального регулирования с Рамочной конвенцией ВОЗ по контролю над табаком и регулированием Европейского Союза. Очень важно защитить людей, в частности молодежь, от рекламы и маркетинга табачных и никотиновых изделий. Мы призываем всех быть информированными и осведомленными о рисках в результате употребления табачных изделий, и воспитывать поколения без табака», — сказал доктор Ярно Хабитт, представитель ВОЗ в Украине.

Лидер Молодежного антитабачного движения Анастасия Бонковская рассказала, что одна из табачных компаний продала сигареты IQOS ее несовершеннолетний сестре.

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Акция по случаю Всемирного дня без табака в столице / Фото: Елена Худякова, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru