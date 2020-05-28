Не больше двух в купе и уборки ежечасно: УЗ назвала "карантинные" требования к поездам

28.05.2020 14:55

Укринформ

В купе поездов, которые будут курсировать в регионы, где еще не ослаблен карантин, смогут ехать не более двух пассажиров.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек", — сказал Юрик.

По его словам, поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендационные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

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"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", — пояснил глава Укрзализныци.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" с 26 мая начала продажу билетов на пассажирские поезда, которые начнут курсировать с 1 июня. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, с 1 июня Укрзализныця готова запустить 42 пассажирских поезда.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантина. Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и заведениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

фото: uz.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru