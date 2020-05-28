После открытия «границ»: в «ДНР» заявили, что на КПВВ в ОРДЛО «приезжающих из Украины будет встречать Россия»

Информационный ресурс @dontel ссылаясь на Telegram-канал сотрудника «Мининформ ДНР» Алексея Акутина, сообщает, что на подконтрольных НВФ КПВВ «Октябрь» и «Майорск» «власти ДНР» решили установить стелы «Россия».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

По информации Telegram-канала @dontel, НВФ планируют установить на подконтрольных им пунктах пропуска «Октябрь» и «Майорск» стелы «Россия». По информации ресурса, боевики уже начали работы, и на данном этапе НВФ уже заливают бетон под фундамент для стелы.

Кроме того, автор поста пишет, что, по словам сотрудника «Мининформ ДНР» Алексея Акутина, подобные стелы боевики могут установить и на КПВВ «Еленовка» и «Александровка».

«Теперь, когда откроются границы, приезжающих из Украины будет встречать Россия», — цитирует @dontel Акутина.

Напомним, что согласно последней информации, КПВВ на Донбассе будут закрыты до 22 июня. Решение об открытии пунктов пропуска принимает Командующий ОСС, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО хотят побыстрее решить вопрос с местными выборами на Донбассе.