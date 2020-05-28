В ОРДЛО хотят побыстрее решить вопрос с местными выборами на Донбассе: «глава МИД» «ДНР» Никонорова назвала главное требование

«Глава» «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила, что «Киеву уже давно пора переходить к предметному воплощению Минских соглашений и нормандских договоренностей». В первую очередь, по словам Никоноровой, Киев должен предоставить особый статус Донбассу и закрепить его в своей Конституции. Но, для начала, по словам, Никоноровой, обсудить особый статус Донбасса Киев должен с представителями ОРДЛО. Только после этого, по словам Никоноровой, можно говорить о выборах в ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Глава «МИД ДНР», «постоянный представитель» ОРДЛО в Контактной группе в Минске Наталья Никонорова в очередной раз заявила, что Киев должен предоставить оккупированному Донбассу особый статус. И, конечно же, закрепить особый статус ОРДЛО в своей Конституции. По словам Никоноровой, без выполнения этого условия говорить о выборах на Донбассе нет смысла.

Кроме того, представительница непризнанной «республики» заявила, что у «Л/ДНР» есть свое видение закона об особом статусе Донбассе. По ее словам, свои предложения по этому поводу представители ОРДЛО уже направили Киеву. Никонорова также пожаловалась, что власти Киева не спешат с ответом. Никонорова отметила, что в ОРДЛО готовы рассмотреть предложения Киева по поводу особого статуса Донбасса. Таким образом, представительница непризнанных республик в очередной раз намекнула на прямые переговоры между Киевом и так называемыми «Л/ДНР».

«Мы настаиваем на предоставлении письменных позиций Киева. Уже давно пора перейти от обмена мнениями к предметному воплощению политической части Минских соглашений, и практической реализации тех, поручений, которые были даны в нормандском формате», — заявила Никонорова.

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