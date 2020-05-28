САП уже открыла около 10 дел о незаконном обогащении

28.05.2020 20:41

Укринформ

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила десять уголовных дел согласно новой редакции статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом сообщил в интервью "Радио свобода" руководитель ведомства Назар Холодницкий.

Отвечая на вопрос о том, сколько уголовных производств зарегистрировано по статье о незаконном обогащении, он сказал: "До десяти… Пока что . Но статья начала только действовать. Органы по этим делам начинают только собирать материалы, информацию".

Он добавил, что об объявлении подозрений говорить еще рано.

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Как сообщалось, 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Тогда САП вынуждена была закрыть 65 уголовных дел в отношении топ-чиновникив.

31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.

По материалам: ukrinform.ru