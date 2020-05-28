СБУ сообщила о подозрении еще двум представителям российских спецслужб

28.05.2020 18:55

Укринформ

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по фактам подстрекательства сотрудниками ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 года офицер 3-го оперативного отдела 316-го Разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины в совершении государственной измены во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова изменил военной присяге и перешел на службу в ФСБ РФ», — говорится в сообщении.

Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против нашего государства, в частности путем сбора и передачи сведений военного характера относительно Вооруженных сил Украины.

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Двум представителям спецслужб РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент контрразведки СБУ.

Как сообщалось, на этой неделе следователи СБУ объявили о подозрении другому российскому разведчику, который склонил к государственной измене заместителя руководителя Протокола Премьер-министра Украины.

По материалам: ukrinform.ru