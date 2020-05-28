Синоптики предупреждают о непогоде в Украине: циклон никуда не уйдет

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 мая погода в Украине пока еще будет дождливо и прохладно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Дожди с грозами и даже с градом возможны в западных, северных и восточных регионах страны.

По словам Натальи Диденко, Украину продолжает накрывать циклон, который начался 27 мая.

«Сухие полоски прояснений в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода», – написала синоптик на своей странице в Facebook.

Диденко также сообщила, что ближайшей ночью температура воздуха будет в пределах +9..+14 градусов, на востоке и юге – +12..+16 градусов.

Днем в западных областях до +13..+17 градусов. В большинстве других областей ожидается +15..+21 градусов, на востоке и в Днепре даже +20..+24 градусов.

В Киеве в пятницу также будет преобладать влажная погода, однако ситуация несколько улучшится, есть шансы, что будут на солнечные просветления. В ночь на 29 мая в столице ожидается +12 градусов, а завтра днем будет тепло, до +19 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 28 мая 2020 года.