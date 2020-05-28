Суд арестовал Микитася, залог — 100 миллионов

28.05.2020 22:00

Укринформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения бывшему президенту УДСК "Укрбуд" на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба суда в Facebook.

"Сегодня, 28 мая, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитника и прокурора по делу бывшего президента УДСК "Укрбуд" на постановление следственного судьи от 14.05.2020 об изменении подозреваемому меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Так, по результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Как сообщалось, 14 мая ВАКС избрал бывшему народному депутату и экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

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В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

По материалам: ukrinform.ru