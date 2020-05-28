Супругов Грищенко не допрашивали по делу Шеремета даже как свидетелей — юрист

28.05.2020 02:26

Укринформ

Руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг», привлеченной к защите Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, заявил, что супругов-добровольцев АТО — Инну и Владислава Грищенко — не допрашивали по делу даже в качестве свидетелей.

Об этом руководитель «Сенс Консалтинг» Леонид Маслов заявил в интервью «Бабелю».

«Грищенко не допрашивали по делу Шеремета даже в качестве свидетелей. Владу предлагали взять на себя убийство Шеремета — и это официальная информация. А что касается взрывных устройств, то они похожи только типом крепления. Все», — сказал Маслов.

Как сообщал Укринформ, 12 марта на брифинге заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что следствие по делу убийства Павла Шеремета подозревает пятерых человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

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Сейчас следствие подозревает Кузьменко, Дугарь и Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь — с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривень. Впоследствии адвокат Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко остаются в СИЗО.

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22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru