В Генштабе разъяснили детали призыва в армию

28.05.2020 13:53

Укринформ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины напоминает, что призыв граждан на срочную военную службу может проходить только по их собственному желанию.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Минобороны.

"Пунктом 5 распоряжения Кабинета министров Украины от 26.02.2020 определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно законодательству, на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, говорится в сообщении.

"Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров во исполнение Указа Президента от 23 марта 2020 года перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 года на май-июль 2020 года.

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В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

В мае-июле 2020 года в ВСУ и другие воинские формирования будут призваны 16 тысяч 460 человек. В частности, ряды Вооруженных сил пополнят 9 тысяч, Нацгвардии — 5460, Госпогранслужбы — 1300 и Госспецтрансслужбы — 700 граждан Украины.

По материалам: ukrinform.ru