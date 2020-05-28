В МОЗ рассказали, когда в Украине закончится эпидемия коронавируса: ждать осталось не долго

Так, по мнению главного санитарного врача Украины уже к концу июня в стране образуется нулевая статистика заболевания COVID-19.

Об этом Виктор Ляшко поведал в эфире телеканала «ZIK«, пишет «НБН«.

Так, по мнению замминистра здравоохранения, уже с 22 июня в стране могут не появляться новые заболевшие коронавирусом:

«Что-то говорить сейчас рано, но у нас есть приблизительная дата — это 22 июня. Но отмечу, что во многом всё будет зависеть от того, как себя проявит вирус. Пока не ясно, будет ли он иметь сезонный характер, ведь сейчас география циркуляции вируса такая же, как у гриппа и ОРВИ. Но тут появилась статистика России, где коронавирус начал активничать, в то время, когда во всей Европе болезнь идет на спад».

Как отметил Ляшко, сезонные заболевания (грипп, ОРВИ) имеют свою циркуляцию: сперва заболеваемость снижается в Европе, потом в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии и Китае:

«Это такая циркуляция у гриппа и гриппоподобных заболеваний».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине.