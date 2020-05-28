В Украину из США экстрадировали осужденного за мошенничество

28.05.2020 17:18

Укринформ

В Украине экстрадировали осужденного за мошеннические действия, который скрывался в США.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Мошенника, который скрывался от исполнения приговора суда, экстрадировали из США в Украину", — говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что злоумышленника задержали в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники криминальной полиции Броварского отдела полиции совместно с сектором международного полицейского сотрудничества полиции Киевщины

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В полиции уточнили, что за совершение мошеннических действий, предусмотренных ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, 50-летнему гражданину Украины суд назначил наказание.

По материалам: ukrinform.ru