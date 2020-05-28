ВАКС назначил рассмотрение дела Грымчака по сути на 1 июня – САП

27.05.2020 23:58

Укринформ

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по сути дело в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 1 июня.

Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

«На заседании суд рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору… Коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания – 9:00 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Также суд по ходатайству прокурора САП продлил срок действия меры пресечения обвиняемым по делу — бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и «помощнику» — ночной домашний арест — до 25 июля 2020 года.

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Как сообщалось, 22 мая САП направила к ВАКС дело в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его так называемого «помощника», которых обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

По материалам: ukrinform.ru