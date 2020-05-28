Украина вновь превратилась в главную мишень российской дезинформации – EUvsDisinfo

28.05.2020 19:51

Укринформ

Российские пропагандисты вернулись к информационным атакам на Украину, которая по количеству упоминаний на главных кремлевских ресурсах опередила спекуляции вокруг «мирового правительства», «коронавирусного заговора» и даже конспирологические теории о русофобии «зловредного» Запада.

Об этом в четверг в очередном недельном обзоре сообщает европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Службы внешних действий ЕС и специализируется на разоблачении дезинформации, направленной против европейских граждан.

«На этой неделе прокремлевская дезинформация вернулась к одной из любимых «боксерских груш» — к Украине. Кроме пережевывания старой жвачки — о Евромайдане как результате «националистического заговора» Запада, отрицания аннексии Крыма и обвинений в адрес ЕС, который «использует» Украину — кремлевские издания прибегли к новому креативу в атаках на страну, которая даже через шесть лет после незаконной аннексии Крыма страдает от конфликта», — отмечает издание.

Авторы приводят несколько примеров такой лжи и манипуляций. В частности, ссылаясь на нейтральный доклад ОБСЕ от 9 мая о ранении четырех детей на востоке Украины кремлевские медиа взяли на себя роль арбитров и обвинили украинскую армию в преднамеренном обстреле детей. Украинских военных без оснований обвинили также в изнасиловании американского фотожурналиста на Донбассе.

Большинство подобных фейков были направлены на подрыв доверия к правительству Украины и к Президенту Зеленскому, которых обвиняли во всех грехах — от намерений Украины атаковать Донбасс до саботажа мирных переговоров по урегулированию конфликта. Кремлевские издания потоком выдавали информацию о голодных бунтах, раскалывающих страну, а также о мигрантах, которых Украина, мол, целенаправленно свозит на Донбасс, чтобы скорее переправить их в Европу. Все это, разумеется, сопровождалось пропагандистскими нарративами о том, что Украина является марионеткой США, которые «спят и видят», как получить контроль над Крымом и сделать политические назначения в самой Украине.

«Разумеется, не обошлось и без ЦРУ — это же оно приказало Зеленскому расширить санкции и даже заблокировать доступ к российским социальным сетям. Хотя на самом деле, такое решение было принято Советом национальной безопасности Украины по очень понятным причинам», — напоминают авторы обзора.

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Атаки на Украину, по наблюдению EUvsDisinfo, достигли апогея 9 мая. Украину и другие т. н. «русофобские» страны, кремлевские пропагандисты бесстыдно обвинили в «историческом ревизионизме». Украину обвинили в запрете праздновать День победы, в «русофобских» атаках на историческую память, в национальной деградации и в неуважении к ветеранам. В этом же контексте «досталось» Польше и Балтийским странам за якобы попытки приуменьшить роль СССР в разгроме нацизма, и даже белорусской оппозиции за попытки сорвать праздничный парад в Минске, разумеется, по поручению «Госдепа».

«На теме Второй мировой войны прокремлевские издания упорно придерживаются классической отвлекающей тактики дезинформации: обвиняй других в том, в чем они обвиняют тебя. При таком повороте уже Запад, оказывается, виновен в историческом ревизионизме и в отречении от правды путем повышенного внимания к пакту Молотова-Риббентропа. Если кому-то нужно напоминать — именно этот пакт разделил Европу на сферы влияния между нацистами и советскими силами, привел к пяти десятилетиям коммунистического тоталитаризма в Восточной Европе, неслыханным страданиям и боли, которые Кремль ни разу не захотел признать», — говорится в обзоре EUvsDisinfo .

По материалам: ukrinform.ru