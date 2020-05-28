Укрзализныця открыла продажу билетов еще на три поезда

28.05.2020 19:12

Укринформ

АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов еще на три поезда — в Черкассы, Шостку и Кропивницкий.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на три поезда: № 782/781 сообщением Киев — Черкассы, № 786/785 Киев — Шостка; № 790/789 Киев — Кропивницкий", — говорится в сообщении.

Таким образом, уже открыта продажа билетов на 29 поездов, отметили в компании. Билеты ныне можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В Укрзализныце отмечают, что пассажиров будут пропускать в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов перед каждым рейсом поезда и после рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов компания будет сообщать дополнительно.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" 26 мая открыло продажу билетов на некоторые поезда, которые начнут курсировать уже с 1 июня 2020 года. Всего в компании планируют с 1 июня запустить 42 поезда, из которых 10 — Интерсити+ и 32 — дальнего следования.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений. Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru