Укрзализныця с 1 июня запустит поезда без плацкартных вагонов

28.05.2020 13:05

Укринформ

В АО "Укрзализныця" с 1 июня запустят поезда Интерсити+ и поезда дальнего следования с вагонами СВ и купе.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

«Мы ожидаем запуска с 1 июня 42 поездов, из которых 10 – Интерсити+ и 32 – дальнего следования. Это примерно треть нашего полного объема перевозок в дальнем следовании. В первую очередь, мы сейчас готовим подвижной состав Интерсити, СВ и купе. Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов», — отметил Юрик.

В ведомстве добавляют, что с момента старта продаж 26 мая пассажиры приобрели более 20 тыс. железнодорожных билетов.

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Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" с 26 мая начала продажу билетов на пассажирские поезда, которые начнут курсировать с 1 июня.

В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19. Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru