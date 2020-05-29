Дело на 28 миллионов: экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка" объявили подозрение

29.05.2020 20:35

Укринформ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-главе наблюдательного совета «Вектор Банка» по делу о "выводе" 28 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, начали механизм противоправной деятельности, по которым работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличные и присваивались участниками преступной схемы", — говорится в сообщении.

По результатам деятельности указанной схемы должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривень.

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Следователи центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении в завладении этой суммы экс-председателю голови наблюдательного совета «Вектор Банка» по ч. 5 ст. 191 УК.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

По материалам: ukrinform.ru