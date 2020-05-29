Дело на 28 миллионов: экс-главе наблюдательного совета «Вектор Банка» объявили подозрение

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Дело на 28 миллионов: экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка" объявили подозрение

Дело на 28 миллионов: экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка" объявили подозрение

29.05.2020 20:35

Укринформ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-главе наблюдательного совета «Вектор Банка» по делу о "выводе" 28 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, начали механизм противоправной деятельности, по которым работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличные и присваивались участниками преступной схемы", — говорится в сообщении.

По результатам деятельности указанной схемы должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривень.

Читайте также: Коррупция в Укроборонпроме: НАБУ объявило новые подозрения

Следователи центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении в завладении этой суммы экс-председателю голови наблюдательного совета «Вектор Банка» по ч. 5 ст. 191 УК.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Отключение аналогового телевидения снова перенесли — до 30 июня следующего года

Таисия Слепцова

Упрощение пересечения «границы» «Л/ДНР» с РФ: жители ОРДЛО обратились со срочным требованием к «властям ДНР»

Ольга Гергелюк

Чумак про обыски на «1+1»: Речь о расследовании преступления, а не о свободе слова

Таисия Слепцова

Добавить комментарий