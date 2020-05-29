Массовая перестрелка в Броварах: подробности опаснейшего конфликта (видео)

Утром 29 мая в Броварах началась массовая стрельба. Согласно предварительным данным конфликт разгорелся между перевозчиками и их нелегальными конкурентами. Полиция быстро отреагировала на обстрелы в жилом районе и задержала десять человек.

Об этом сообщает «112.ua», передает «НБН»

Позицию правоохранителей средствам массовой информации озвучил главный специалист отдела коммуникации Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская.

«Местные правоохранители отреагировали на этот инцидент оперативно. Уже через несколько минут после первых выстрелов на место приехали работники полиции, и остановили обстрел. На данный момент задержано 10 вооруженных мужчин. Нам известно, что задержанные приезжие из других городов Украины. В данный момент проводится осмотр места происшествия. Обстоятельства и точные причины перестрелки уточняются», — сказала Грохольская.

Известно, что в стрельбе участвовало несколько десятков человек. Грохольская отмечает, что против злоумышленников открыто дело по факту хулиганства.

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