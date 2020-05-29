На Банковой прошла акция за отставку Степанова

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29.05.2020 21:18

Укринформ

Под Офисом Президента прошла акция «Хип-хоп вечеринка «Первый миллиард» за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Под Офис Президента принесли кровати, на которые положили фальшивые доллары, золотой батон, икру и шампанское.

Акция под Офисом Президента / Фото: Багмут Павел. Укринформ

Участники акции выступают против закупки медсредств по завышенным ценам.

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На месте происшествия присутствовали сотрудники полиции.

По материалам: ukrinform.ru