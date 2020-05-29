На Банковой прошла акция за отставку Степанова
На Банковой прошла акция за отставку Степанова
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29.05.2020 21:18
Укринформ
Под Офисом Президента прошла акция «Хип-хоп вечеринка «Первый миллиард» за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В мероприятии приняли участие несколько десятков человек.
Под Офис Президента принесли кровати, на которые положили фальшивые доллары, золотой батон, икру и шампанское.
Акция под Офисом Президента / Фото: Багмут Павел. Укринформ
Участники акции выступают против закупки медсредств по завышенным ценам.
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На месте происшествия присутствовали сотрудники полиции.
По материалам: ukrinform.ru