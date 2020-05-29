На Банковой прошла акция за отставку Степанова

Общество
Таисия Слепцова0
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На Банковой прошла акция за отставку Степанова

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

Фото

29.05.2020 21:18

Укринформ

Под Офисом Президента прошла акция «Хип-хоп вечеринка «Первый миллиард» за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Под Офис Президента принесли кровати, на которые положили фальшивые доллары, золотой батон, икру и шампанское.

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

Акция под Офисом Президента / Фото: Багмут Павел. Укринформ

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

На Банковой прошла акция за отставку Степанова

Участники акции выступают против закупки медсредств по завышенным ценам.

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На месте происшествия присутствовали сотрудники полиции.

По материалам: ukrinform.ru


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