Помогите решить эту проблему – жители ОРДЛО обратились к украинским властям с важной просьбой

Жители ОРДЛО обратились к украинским властям с просьбой открыть КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители временно оккупированных территорий Донбасса запустили в социальных сетях флешмоб. Люди выкладывают в социальных сетях фотографии, на которых они держат в руках плакаты с надписями «Откройте, хочу домой!», «Сделайте коридор через КПВВ», «Откройте КПВВ».

Жители ОРДЛО в социальных сетях жалуются, что они практически попали в заточение. Люди пишут, что каждое утро они просыпаются с надеждой, что сегодня они услышат новость о том, что КПВВ на линии разграничения на Донбассе возобновили свою работу.

Кроме того, жители ОРДЛО возмутились, как только узнали, что Украина открыла КПВВ со странами ЕС, а вот на Донбассе нет.

«Почему вы открыли пункты пропуска со странами ЕС, но не с нами?», — пишут жители временно оккупированных территорий.

А вот некоторые жители оккупированных территорий даже начали обвинять украинских политиков в том, что они делят украинцев на «правильных» и «неправильных».

«Почему вы делите на «правильных» украинцев и «неправильных», — спрашивают в соцсетях жители ОРДЛО.

Жители оккупированных территорий хотят, чтобы власть их услышала и открыла КПВВ на Донбассе.

«Дорогие политики, мы надеемся, что вы нас услышите. Помогите решить эту проблему! Откройте КПВВ», — пишут жители ОРДЛО.

Люди пишут, что у многих на подконтрольной Украине территории есть работа, а кто-то из-за закрытых КПВВ отрезан от учебы. Кроме того, жители временно оккупированных территорий пишут, что из-за закрытых КПВВ, некоторые семьи оказались разъединены, и не видят друг друга уже второй месяц.

Ранее мы сообщали, что глава Луганской ОГА рассказал, в каких числах может быть открыт пункт пропуска в Станице Луганской.