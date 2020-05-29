С начала 2020 года Минздрав принял решение о лечении за рубежом 316 украинцев

29.05.2020 11:12

Укринформ

С начала 2020 года специализированной комиссией Министерства здравоохранения Украины принято решение о финансировании лечения за рубежом 316 граждан.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего с начала 2020 года комиссией Минздрава по вопросам направления на лечение за границу было принято решение об осуществлении финансирования 316 граждан, которые получают возможность высокоспециализированной медицинской помощи за пределами Украины", — сказала она.

По ее словам, на последнем заседании комиссии, 26 мая, соответствующие решения по лечению за рубежом были приняты по 5 лицам, нуждающимся в трансплантации сердца.

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Микичак пояснила, что для лечения за границу направляют граждан с патологиями, которые пока не лечатся в Украине, а именно — онкогематологического профиля, нейрохирургии, кардиохирургии.

"Мы постоянно находимся в контакте с клиниками, которые лечат украинских граждан, и в каждом конкретном случае согласовываем возможности в данное время, в период коронавирусной инфекции, направление наших пациентов в те или иные зарубежные клиники, с которыми Украина имеет оформленные отношения", — подчеркнула заместитель министра.

По материалам: ukrinform.ru