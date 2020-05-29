Шмыгаль и Ермак обсудили с правозащитниками противодействие домашнему насилию

29.05.2020 15:55

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с супругой главы государства Еленой Зеленской, Премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили с правозащитными организациями предупреждение и усиление противодействия домашнему насилию.

Об этом сообщается на сайте канцелярии Президента.

Отмечается, что в обсуждении приняли участие также министр социальной политики Марина Лазебная и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время обсуждения координаторы общественных организаций отметили, что ситуация с пандемией COVID-19 и объявленным в стране карантином обострила проблемы и обнаружила пробелы в системе противодействия домашнему насилию. Только за первый квартал 2020 г. поступило около 47 тыс. обращений от граждан о случаях домашнего насилия, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года ", — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что в Украине уже принят Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который соответствует международным стандартам, но пока есть необходимость усилить его другими нормативно-правовыми документами и обеспечить их выполнение.

Также сообщается, что рост количества случаев домашнего насилия стал предпосылкой для подготовки проекта Указа Президента Украины «О неотложных мерах по защите прав и интересов лиц, пострадавших от домашнего насилия и / или насилия по признаку пола».

В Офисе Президента обращают внимание, что среди главных направлений, на которых сосредоточено внимание в проекте указа, — меры по предотвращению и минимизации домашнего насилия, развитие системы сервисов и приютов для пострадавших, проведение информационно-просветительской работы по вопросам недопустимости насильственной модели отношений, неотвратимости наказания за насилие и предоставление максимальной поддержки и помощи пострадавшим лицам, обеспечение особой опеки и защиты престарелых, детей и недееспособных лиц.

«Создание специализированных служб оказания помощи и защиты пострадавшим — первоочередная задача, которая должна быть приоритетом на всех уровнях государственной власти и особенно — на местном. Согласно нормам, на 10 тысяч населения должно быть одно место в приюте, но мы имеем печальную статистику: в Украине только девять шелтеров и 16 кризисных комнат. Этот указ закрепит тему противодействия насилию как приоритет политики Украины и должен стать гарантией последовательного воплощения комплексных мероприятий на местах . К этому процессу должны быть привлечены все ветви власти », — отметила Елена Зеленская.

Руководитель Офиса Президента Ермак отметил, что нормы профильного закона и подзаконных актов должны заработать как единый и слаженный механизм на всех уровнях — центральном, региональном и местном.

По просьбе Ермака участники рабочей встречи в течение двух дней подготовят предложения к проекту указа Президента Украины с учетом высказанных замечаний и рекомендаций.

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Во встрече приняли участие представители украинских и международных организаций, занимающихся вопросами предотвращения и противодействия домашнему насилию: Фонда народонаселения ООН, «Ла Страда — Украина», Украинского Хельсинского союза по правам человека, Украинского фонда общественного здоровья, Центра «Женские перспективы», ОО «Страна достойных людей», СУВИАТО и других.

Рабочая встреча была проведена по поручению Президента Украины.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru