Ситуация на валютном рынке Украины 29 мая 2020 года: НБУ поднял гривну

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 29 мая 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 29 мая 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,90 гривен, что на 10 копеек меньше по отношению к предыдущему банковскому дню. А евро стал дешевле на 9 копеек и стоит сегодня 29,62 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 29 мая:

1 доллар США стоит 26,1059 гривен;

1 евро – 29,6234 гривен;

1 российский рубль – 0,3803 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,80 гривен, продажа 27,10 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,30 гривен, продажа 29,75 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 28 мая 2020 года.