Спецрейс Стамбул-Киев запланирован на 5 июня

29.05.2020 18:22

Укринформ

Чартерный авиарейс Стамбул-Киев состоится 5 июня, билеты уже доступны в продаже.

Об этом сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле, передает собкор Укринформа.

«5 июня 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines совершит чартерный авиарейс по маршруту Стамбул — Киев для обеспечения возвращения на Родину граждан Украины», — сообщили в Генконсульстве.

Билеты доступны на сайте авиакомпании.

Генконсульство подчеркивает, что для получения разрешения на перемещение в Стамбул из города, где находятся украинцы, необходимо обращаться в местные органы власти. Также граждане Украины, которые возвращаются в Украину из-за рубежа, освобождаются от обсервации при условии дачи до пересечения государственной границы Украины согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг.

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Как сообщалось, Турция полностью закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта. В течение некоторого времени осуществлялись эвакуационные рейсы из Стамбула и Анталии. Кроме самолета, одним из вариантов добраться в Украину из Турции является паромное сообщение Черноморск-Карасу.

По материалам: ukrinform.ru