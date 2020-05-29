У вас прогнило — Аваков прокомментировал перестрелку в Броварах

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в сегодняшних событиях в Броварах виноваты исполнительные органы Киевской области.

Таким мнением министр поделился у себя в Twitter, пишет «НБН«.

«Утренняя перестрелка в Броварах — это эхо коррупции определения квот перевозчиков, привлечение бандитских формирований для борьбы за маршрутные перевозки. Исполнительные органы Киева и области — у вас… прогнило».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский пообщался с Аваковым по поводу перестрелки в Броварах.