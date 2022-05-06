Об этом он заявил в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, за что стоит волноваться российскому диктатору Владимиру Путину во время парада в Москве 9 мая.

«Если сумасшедший Путин будет у себя там устраивать праздник и водить свои ржавые железки по Красной площади, то пусть. Но пусть переживает, чтобы какой-нибудь «Искандер» прямо перед его трибуной не взорвался. Нормальный такой «подарочек»?», — сказал экс-министр.

Кроме того, он сказал, что лучшим подарком для украинцев станет контрнаступление ВСУ. Он отметил, что контрнаступление ВСУ идет на харьковском направлении – украинские защитники оттесняют оккупантов с нашей земли.

«Надеюсь, что в ближайшее время пушки перестанут доставать даже окраину города. Вот это лучший подарок нам», — заявил бывший министр.

Также Аваков призвал граждан Украины быть предельно внимательными и острожными накануне 9 мая. Ведь существует риск, что российские войска могут участить ракетные обстрелы по Украине в этот период.

Ранее Аваков заявил, что найден бункер, где находится Путин.