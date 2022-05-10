Об этом Арсен Аваков заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на вопрос, чтобы он сделал в случае, если бы встретил предателя Илью Киву. Аваков заявил, что не стал бы разговаривать с сбежавшим в РФ экс-депутатом, а выпустил бы в него пулю.

«Думаю, что так бы поступил каждый человек, который имел бы в руках оружие. И так надо поступать с каждым предателем», — сказал Аваков.

Бывший министр отметил, что ранее Кива демонстрировал националистические убеждения.

«Он был не только в «Святой Марии»… В 2014 году в Дебальцево он вел себя совершенно, не могу сказать героически, а отважно, антироссийски. Это было очевидно… А потом в его жизни появился Медведчук, появились, деньги, появилось желание выступать на российском телевидении. В итоге, мы видим, где он сейчас, негодяй такой», — заявил экс-министр.

Политик отметил, что недавно Кива на российском телевидении призвал власти РФ нанести по Украине удар ядерным оружием.

«Это сущность, которой нужно гореть в аду», — заявил Аваков.

Бывший министр сказал, что судьба предателей незавидна – возмездие обязательно настигнет.

Ранее Аваков заявил, что спецслужбы Запада знают, где находится бункер в котором прячется диктатор РФ Путин.