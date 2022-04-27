Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24», в случае ядерной войны по этому самому объекту, где сейчас укрывается Путин, может быть нанесен удар.

Бывший депутат Верховной Рады Украины считает, что ядерное оружие представляет собой определенный атрибут, который необходим для проведения акций устрашения, однако он не является атрибутом для примирения.

Дословно из заявления Авакова:

«Хочу напомнить, что западные спецслужбы знают, где находится Владимир Путин».

Согласно словам политика, если Россия применит ядерное оружие, это будет означать, что все ограничения будут сняты. В том числе, не исключены и удары по местам, где находятся первые лица государства.

Ранее стало известно о том, почему Владимир Путин удерживает в Мариуполе заложников.