Украина готовится разрешить въезд в страну иностранцам — МИД
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Кабмин готовится принять изменения в указ о карантине.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.
В частности, Украина готовится открыть свои границы для иностранных туристов:
«Мы уже сделали первый шаг — возобновили работу пограничных пунктов. Теперь пришло время разрешить въезд иностранцам»
При этом, отметил Дмитрий Кулеба, въезд не будет бесконтрольным. Сейчас в Кабмине рассматривают возможность разрешать въезд при условии, что иностранцы отсидят 14-дневный карантин.
Напомним, ранее мы писали, что Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и ЕС.
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