Украина готовится разрешить въезд в страну иностранцам — МИД

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Кабмин готовится принять изменения в указ о карантине.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.

В частности, Украина готовится открыть свои границы для иностранных туристов:

«Мы уже сделали первый шаг — возобновили работу пограничных пунктов. Теперь пришло время разрешить въезд иностранцам»

При этом, отметил Дмитрий Кулеба, въезд не будет бесконтрольным. Сейчас в Кабмине рассматривают возможность разрешать въезд при условии, что иностранцы отсидят 14-дневный карантин.

Напомним, ранее мы писали, что Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и ЕС.