В ООН почтили память украинского военного наблюдателя

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29.05.2020 19:31

Укринформ

В Международный день участников операций ООН по поддержанию мира в штаб-квартире всемирной организации почтили память военнослужащих и полицейских, которые погибли на службе мира в 2019 году.

Почести воздали и полковнику Юрию Политько, украинскому военному наблюдателю из состава миссии ООН в ДРК, рассказал в комментарии Укринформу Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Службу украинского "голубого шлема", полковника Юрия Политько, который потерял жизнь в ДР Конго, отметили в ООН памятной наградой — медалью Дага Гаммаршельда, которая носит имя второго генсека ООН. Наше постоянное представительство передаст награду семье погибшего", — отметил дипломат.

При этом Кислица подчеркнул, что украинская сторона продолжает участвовать в миссиях ООН по поддержанию мира несмотря на российскую агрессию, которая сама является источником вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Операции ООН — один из основных действенных инструментов поддержания международного мира. По состоянию на сегодняшний день 318 военнослужащих ВСУ и 38 полицейских МВД несут службу в шести операциях ООН по поддержанию мира, в Демократической Республике Конго, Южном Судане, регионе Абьей, Мали, Косово и на Кипре, — уточнил украинский посол.

Дипломат добавил, что наше государство предоставляет в операции ООН в пять раз больше персонала, чем один известный своим "миротворчеством" постоянный член Совета Безопасности (Россия — ред.).

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"Наверное, потому, что его войска вместо поддержания мира осуществляют агрессии и оккупируют территории Украины и Грузии или "миротворят" в Сирии и Ливии», — резюмировал постоянный представитель.

При этом Кислица отметил, что украинские воины пользуются высоким авторитетом в мире.

"Мне постоянно поступают положительные отзывы о службе наших военных и полицейских в операциях по поддержанию мира, как от руководства Секретариата ООН, так и от иностранных послов. В ответ я всегда говорю: такую ​​боевую школу, какую прошли наши воины на востоке, защищая Украину от российского врага, пожалуй, мало кто имеет", — отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Как сообщалось, в феврале 2003 года Генассамблея ООН единогласно одобрил внесенную делегацией Украины Резолюции 57/129, которой 29 мая было провозглашено Международным днем участников операций по поддержанию мира.

Фото: squarespace-cdn.com

По материалам: ukrinform.ru