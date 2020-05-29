В Украине подтвердили 22 811 случаев коронавируса, из них за сутки – 429

29.05.2020 09:31

Укринформ

По состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждены 22 811 случаев COVID-19. За сутки — 429 новых случаев.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболели 429 человек. Всего за все время пандемии заболели 22811 человек. Из них — 1693 детей, а также 4411 медработников", — сказал Степанов.

За сутки заболели 66 детей и 66 медработников, зафиксированы 10 летальных случаев, выздоровели 495 человек.

В общем выздоровели 8934 человека, 679 летальных случаев.

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По словам Степанова, за предыдущие сутки совершено 10 533 тестирования методом ПЦР.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксированы в Черновицкой области — 58, Львовской — 50 и г. Киев — 56.

По материалам: ukrinform.ru