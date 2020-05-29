ВАКС назначил экс-депутату Белоцерковцу 31,5 тысячи залога

29.05.2020 18:39

Укринформ

ВАКС назначил рассмотрение по существу по делу по обвинению бывшего народного депутата на 5 июня.

Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

«В Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП Виталия Кравца состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении народного депутата Украины VIII созыва в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции. Суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу в 12:00 ч. 5 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, на заседании коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП по применению к обвиняемому меры пресечения в виде залога в сумме 31,5 тыс. гривень.

В САП напомнили, что экс-депутат внесло в декларации за 2016 — 2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривень, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

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Как сообщалось, 15 октября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в недостоверном декларировании бывшему народному депутату и советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу.

Следствие установило, что экс-депутат внес в декларации за 2016 — 2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривень, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

По материалам: ukrinform.ru