Венгрия открывает четыре пункта пропуска на украинско-венгерской границе

29.05.2020 18:14

Укринформ

Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

«Напротив большинства украинских пунктов пропуска смежные страны не возобновили работу. Утром 29 мая открылось 4 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска на границе с Молдовой. Венгерская сторона сообщила, что утром 30 мая дополнительно откроются еще 4 пункта пропуска на украинско-венгерской границе», — говорится в сообщении.

В ГНСУ напомнили, что согласно с распоряжением Правительства с 0:00 29 мая 2020, возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. В указанных пунктах пропуска персонал украинского пограничного ведомства готов осуществлять пропуск. Также Госпогранслужба направила письма пограничным ведомствам смежных стран о возможности восстановления пропуска. Перечень пунктов пропуска, где фактически можно пересечь границу Украины автотранспортом, размещен на официальном сайте Госпогранслужбы.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. В частности, с 1 июня разрешаются межобластные перевозки. С 15 июня запланировано восстановление авиаперевозок. С 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки.

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22 мая Минздрав опубликовало на своем сайте таблицу о готовности областей, которые могут перейти на 2 этап выхода из карантина.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил Укринформу, что после открытия Украины 66 пунктов пропуска только Молдова открыла свои.

По материалам: ukrinform.ru