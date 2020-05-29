У Денисовой требуют от Николая Кулебы извинений за сравнение ЛГБТ-сообщества с насильниками

29.05.2020 15:32

Укринформ

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует публичных извинений за распространение языка вражды в отношении ЛГБТ-сообщества от Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Telegram.

"Уполномоченным внесено представление к Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при осуществлении мониторинга состояния соблюдения прав человека во всех сферах общественных отношений, осуществляемого Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, представители Офиса омбудсмена обнаружили информацию, которая свидетельствует о нарушении прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества.

"Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой на личной странице в социальной сети Facebook обнародован пост, в котором он фактически сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками и называет их одной из угроз суррогатного материнства", — отметили в Офисе омбудсмена.

По мнению Уполномоченного, данное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, "ведь способствует усилению предвзятого отношения к этой категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства".

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Как вчера сообщал Укринформ, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что при суррогатном материнстве женщина является инкубатором, который не имеет права на собственное тело. Он считает, что за рекламой суррогатного материнства о счастливых семьях на самом деле скрываются тяжелые случаи. Например, когда семьи — фиктивные, когда «супругами» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники.

Ранее сообщалось, что в столичном отеле «Венеция», который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

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В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения при суррогатном материнстве.

Министерство социальной политики подчеркнуло необходимость разработки национальной политики относительно суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru