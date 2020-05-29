Украинские миротворцы принимают участие в шести операциях ООН по поддержанию мира — МИД

29.05.2020 17:40

Укринформ

Украина сейчас принимает участие в шести операциях ООН по поддержанию мира, где нашу страну представят 313 миротворцев.

Об этом говорится в поздравлении Министерства иностранных дел по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию мира, обнародованном в Facebook.

Отмечается, что Украина — активный участник операций ООН с 1992 года. Наша страна была среди инициаторов разработки Конвенции по безопасности персонала ООН 1994 года, а в июле 1995 года одной из первых ее ратифицировала.

"На сегодня 313 «голубых касок »представляют Украину в 6 операциях ООН по поддержанию мира", — говорится в сообщении.

В частности, в Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго участвуют 265 наших сограждан, в Вооруженных силах ООН по поддержанию мира на Кипре — 8, Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей — 4, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово — 3, Миссии ООН в Южном Судане — 24 и в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали — 9.

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Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Украина занимает 6 место по количеству "голубых касок" среди европейских стран (после Италии, Франции, Испании, Ирландии и Германии) и 42 место среди всех стран.

Как сообщалось, в Украине Международный день миротворцев ООН официально отмечается с 2003 года.

По материалам: ukrinform.ru