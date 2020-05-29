Укрпочта представила одну из первых в мире марок, посвященных борьбе с COVID-19
Укрпочта представила одну из первых в мире марок, посвященных борьбе с COVID-19
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29.05.2020 19:30
Укринформ
29 мая национальный почтовый оператор ввел в оборот почтовую марку «Передовая», посвященную самой актуальной проблеме человечества сегодня — борьбе с вирусом Covid-19.
Как передает корреспондент Укринформа, торжественная церемония спецгашение почтовой марки состоялась 29-го мая с участием заведующей инфекционно-боксированным отделением Киевской городской детской инфекционной больницы Елены Головач, ветерана войны на востоке Украины, разведчика пятьдесят третьей бригады Андрея Рымарука и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.
Торжественная церемония спецгашение почтовой марки «Передовая» / Фото: Геннадий Минченко. Укринформ
По материалам: ukrinform.ru