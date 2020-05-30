Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили на Львовщине, Ривненщине и в Киеве — Минздрав
Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили на Львовщине, Ривненщине и в Киеве — Минздрав
30.05.2020 11:01
Укринформ
За последние сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ривненской областях и Киеве.
Об этом сообщил во время онлайн-брифинга в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области — 56, Ривненской области – 52 и городе Киеве – 55», — сказал Степанов.
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Как сообщалось, по состоянию на 30 мая в Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru