Деканоидзе заявила, что реформа полиции окончательно провалилась

30.05.2020 01:27

Укринформ

Бывшая руководительница Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформа полиции окончательно провалилась.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Скажем откровенно: реформа полиции не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась. Реформа полиции предполагает не только патрульную полицию. Это общий блок и уголовной полиции и следственных органов, и самое главное: когда реформируется правоохранительная система, надо, чтобы параллельно реформировалась и судебная, и прокуратура", — сказал Деканоидзе.

Она считает, что 93 процента тех работников полиции, которые были уволены после переаттестации, восстановились через суды.

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По ее словам, причина провала реформы или непонимание, или отсутствие жесткой политической воли.

"Самое главное, чтобы украинцы были довольны, а украинцы – недовольны. Если у полиции или у судей, или у прокуратуры, или у правоохранительной системы нет доверия среди общества, то это означает, что никакой реформы нет… Часто меня обвиняли в том, что вот ее команда разрушает систему (переаттестация и т.д.). Но самое главное, о чем я сейчас жалею, что система до конца так и не была разрушена. Потому что для того, чтобы выйти из советского болота, надо ненавидеть ту совковую структуру. Ненавидеть коррупцию! Чтобы был закон, который наказывает людей, которые ставят себя выше закона", — добавила она.

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Напомним: Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины в 2015-2016 годах. В этот период в рамках реформы МВД были созданы подразделения патрульной полиции.

По материалам: ukrinform.ru