Директор Музея Гончара заявил, что не претендует на должность министра культуры

30.05.2020 17:11

Укринформ

Директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар заявляет, что не претендует на вакантную должность министра культуры, несмотря на такую инициативу общественных активистов.

Об этом он написал в Facebook.

“Эта петиция (петиция на сайте Президента о назначении на должность министра культуры — ред.) была создана и опубликована общественными активистами, без инициативы моей и сотрудников Музея Ивана Гончара. Благодарен людям за доверие ко мне, дань моей работе и музея… Вижу необходимость остаться на посту директора Музея Ивана Гончара и не претендовать на должность министра. Поддержу будущего главу Министерства культуры, молодежи и спорта, который будет действовать в рамках закона на благо Украины, будет способствовать развитию нашей культуры и спорта”, — написал он.

Петр Гончар отметил, что уже более 25 лет работает и развивается в музейной сфере, является куратором многих выставок и культурных проектов.

“Поэтому и в дальнейшем я стараюсь привносить свои знания и навыки именно в развитие музейной деятельности”, — подчеркнул директор музея.

Как сообщал Укринформ, 26 мая в Музее Ивана Гончара представили выставку картин из частной коллекции экс-президента Петра Порошенко. Это совпало с вызовом Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля в рамках уголовного производства относительно обстоятельств по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, а именно — сокрытие от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Однако Порошенко в то время, когда должен был начаться допрос, представлял экспозицию.

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Впоследствии в музей прибыли представители ГБР. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь. При этом они не предъявляли никаких документов. Уходя из музея, представители ГБР изъяли представленные на выставке оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты налогов.

Укринформу в музее рассказали, что экспозиция произведений художников XIX-XX веков из частной коллекции семьи Порошенко не была предварительно запланирована, но была размещена по просьбе пятого президента Украины Петра Порошенко.

По материалам: ukrinform.ru