Еще двух фигурантов дела о перестрелке в Броварах арестовали на два месяца

30.05.2020 20:33

Укринформ

Еще двум фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook по состоянию на 19.30.

"В настоящее время мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога — избрана пятерым фигурантам", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по состоянию на 16.30 избрана мера пресечения трем фигурантам.

В общем Броварской городской суд должен избрать меру пресечения 21 задержанному связи со стрельбой в Броварах.

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Как сообщалось, утром 29 мая в г.Бровары между жилыми домами произошла перестрелка между двумя группировками за перераспределение пассажиропотока. На месте сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей. Личности еще 39-х установлены.

На данный момент 21 лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru