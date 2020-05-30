Еще двух фигурантов дела о перестрелке в Броварах арестовали на два месяца
Еще двух фигурантов дела о перестрелке в Броварах арестовали на два месяца
30.05.2020 20:33
Укринформ
Еще двум фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook по состоянию на 19.30.
"В настоящее время мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога — избрана пятерым фигурантам", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что по состоянию на 16.30 избрана мера пресечения трем фигурантам.
В общем Броварской городской суд должен избрать меру пресечения 21 задержанному связи со стрельбой в Броварах.
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Как сообщалось, утром 29 мая в г.Бровары между жилыми домами произошла перестрелка между двумя группировками за перераспределение пассажиропотока. На месте сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей. Личности еще 39-х установлены.
На данный момент 21 лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: ukrinform.ru