Минздрав готов зарегистрировать препарат против эпилепсии Sabril

30.05.2020 11:29

Укринформ

Министерство здравоохранения обратилось к компании-производителю с просьбой предоставить документы для регистрации противоэпилептического препарата Sabril и готов в сжатые сроки его зарегистрировать.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

«Если говорить конкретно по лекарственному средству Sabril, мы обратились к компании Sanofi, которая его производит, чтобы они подали документы на регистрацию. …. И мы сразу, в очень сжатые сроки, зарегистрируем это лекарственное средство, чтобы мы могли его закупать, завозить на территорию Украины официально. И чтобы наши больные эпилепсией могли пользоваться именно этим лекарственным средством», — отметил министр.

При этом он отметил, что аналогичная ситуация сложилась в Украине и относительно других лекарственных препаратов, и за последнюю неделю в Минздраве «сделали семь или восемь таких обращений к разным производителям по всему миру относительно тех препаратов, по поводу которых обращаются пациенты».

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Как сообщалось, 21 мая родители детей, больных эпилепсией, зарегистрировали на сайте Президента Украины петицию относительно ускорения регистрации противоэпилептического препарата Sabril и закупки государством качественных противоэпилептических препаратов зарубежного производства. По состоянию на 30 мая петиция набрала 4513 подписей из 25 тысяч необходимых для дальнейшего рассмотрения.

По материалам: ukrinform.ru